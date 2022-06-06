Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Смольном нашли замену Максиму Соколову, ушедшему с должности вице-губернатора Санкт-Петербурга на пост президента АО «АвтоВАЗ». Как сообщили 6 июня в пресс-службе правительства Северной столицы, губернатор Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание кандидатуру Кирилла Полякова в качестве нового «транспортного» вице-губернатора.

gov. spb.ru Кирилл Поляков

Кирилл Поляков в настоящее время возглавляет городской комитет по транспорту, который отвечает за переход на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. Как предполагается, после утверждения на новый пост он будет курировать вопросы инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, а также развитие предпринимательства и потребительского рынка.

В сфере ответственного вице-губернатора окажется контроль деятельности комитета по транспорту, комитета по инвестициям, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

В настоящее время полномочия, которыми владел Максим Соколов, временно исполняет вице-губернатор Алексей Корабельников.

Справка

Кирилл Поляков родился 17 сентября 1973 г. в Ленинграде, имеет высшее образование по инженерной, экономической и юридической специальностям. Кандидат экономических наук.

В 1990-х годах работал в коммерческих организациях, в 2001–2011 годах — депутат, председатель Законодательного собрания Ленинградской области. В 2009–2012 годах — председатель совета директоров ОАО «Кировский завод». В 2012–2013 годах — генеральный директор инвестиционной компании «Интерпром», в 2014-2016 — президент Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата», в 2013-2020 — генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт‑Петербурга и Ленинградской области».

20 мая 2020 года был назначен председателем комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга.