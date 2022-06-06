Москва, 6 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Глава МИД Сербии Никола Селакович посетит Россию с визитом. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Мы пригласили Николу Селаковича посетить в самое ближайшее время Россию с визитом. Надеюсь, что самолёт, на котором он будет лететь, — рейсовый или специальный — не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего в общем-то все приличия Брюсселя и его клиентов», — заявил Лавров.

«Мы хотели рассмотреть широкую повестку дня. Мы хотели бы поговорить и о быстро развивающемся партнёрстве в наших двухсторонних отношениях, ну и хотели поговорить о международных делах. Видимо, брюссельским кукловодам очень не хотелось в очередной раз предоставить нам площадку, чтобы мы в столице Сербии подтвердили российскую позицию и по проблеме Косово, и по проблеме Боснии и Герцеговины», — отметил он.