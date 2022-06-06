Москва, 6 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Переговоры России и США по безопасности нужны, но пока это маловероятно. Об этом сегодня, 6 июня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, стоит согласиться с послом США Джоном Салливаном, что в настоящее время переговоры двух стран маловероятны. Но рано или поздно к теме безопасности нужно будет возвращаться.

«Россия заинтересована в переговорах по ядерным вооружениям. Обсуждение этой темы с учетом тектонических сдвигов, наблюдающихся в области европейской и даже мировой безопасности, нужно по всему миру», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности свелись к обмену бумагами и зачитыванию тезисов, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.

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