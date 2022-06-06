Салехард, 6 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 6 июня за сутки госпитализировали три человека с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 37 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 10 человек. Заразились коронавирусом 10 человек — как и днём ранее. Среди вахтовиков выявили двух человек с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 6 июня зарегистрировано 137 106 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 743 человека, 1042 скончался (ни одного за сутки).