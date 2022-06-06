* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 6 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в плен, а затем расстреляли двух членов Фронта сопротивления в уезде Париян.

Убийство

Источники сообщили «8 Собх» расстреляли Мохаммад Шаха и его сына Джаведа в ночь на 6 июня.

Несколько дней назад, после ареста и пыток талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили трёх молодых людей из Панджшера по подозрению в принадлежности к Фронту сопротивления.