Отношения России с Сербией разрушить никому не удастся — Лавров
Москва, 6 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Отмена визита в Сербию главы МИД РФ не повлияет на отношениях двух стран. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Kremlin.ru
Сергей Лавров
«Наши отношения с Сербией разрушить никому не удастся. Да, планировались очень полезные, своевременные встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, с министром иностранных дел Николой Селакивечем, спикером парламента Ивицей Дачичем, с духовенством Сербской православной церкви», — заявил Лавров.
«Конечно же, эти контакты были бы весьма и весьма полезны. Но, в любом случае, по всем другим каналам эти контакты никуда не исчезают», — указал он.