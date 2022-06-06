Москва, 6 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Отмена визита в Сербию главы МИД РФ не повлияет на отношениях двух стран. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Наши отношения с Сербией разрушить никому не удастся. Да, планировались очень полезные, своевременные встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, с министром иностранных дел Николой Селакивечем, спикером парламента Ивицей Дачичем, с духовенством Сербской православной церкви», — заявил Лавров.

«Конечно же, эти контакты были бы весьма и весьма полезны. Но, в любом случае, по всем другим каналам эти контакты никуда не исчезают», — указал он.