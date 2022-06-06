Самара, 6 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Обстоятельства исчезновения жительницы села Домашка и ее несовершеннолетнего сына устанавливают следователи в Самарской области. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что 5 июня 2022 года к полицейским обратился 50-летний мужчина, который заявил об исчезновении его супруги 1972 года рождения и ребенка 2013 года рождения, страдающего тяжёлым заболеванием.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

По информации, поступившей от очевидцев, женщина с ребенком ранее была замечена около близлежащего водоема. Специалисты организовали проведение поисковых работ, они обследовали акваторию реки. Поисковые мероприятия продолжаются, планируется повторный осмотр акватории с участием водолазов.

Расследование дела продолжается.