Москва, 6 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Эстонская теннисистка, вторая ракетка мира Анетт Контавейт и российский тренер Дмитрий Турсунов прекратили сотрудничество. Об этом 6 июня Турсунов сообщил в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анетт Контавейт

«Мы с Анетт не будем продолжать сотрудничество. Я хотел бы поблагодарить её за предоставленную возможность, поздравить с наивысшей позицией в рейтинге в карьере и пожелать удачи в дальнейшем», — написал Турсунов.

6 июня Контавейт впервые поднялась на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На сегодняшний день это лучший результат в карьере 26-летней теннисистки.

Контавейт работала с Турсуновым с августа 2021 года. За это время она выиграла турниры WTA в Москве, Санкт-Петербурге, а также Кливленде (США) и Остраве (Чехия). Кроме того, она также впервые приняла участие в Итоговом турнире WTA, где в финале проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

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