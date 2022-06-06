Москва, 6 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Российская сторона пока не получила каких-либо официальных объяснений, связанных с отказом ряда стран пропустить самолёт делегации России в Сербию. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 6 июня в ходе пресс-конференции.

Mid.ru Сергей Лавров

Соседние с Сербией страны — Черногория, Северная Македония и Болгария — ранее закрыли воздушное пространство для самолёта, на котором Лавров лете в Белград. Его визит, намеченный на 6–7 июня, был сорван.

«Я знаю, что объяснений, которых мы пока не слышали, будет много. Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что Евросоюз и Североатлантический альянс заявят, в свою очередь, что решение этих стран было самостоятельным.

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