Иерусалим, , 14:01 — REGNUM Израильские военные арестовали контрабандистов, пытавшихся доставить партию оружия с территории Иордании в Палестину. Об этом 6 июня сообщает агентство Quds.

Полиция Израиля Gov.il

По данным журналистов, злоумышленники были замечены утром 6 июня в районе посёлка Аль-Ауджа в долине реки Иордан. В результате спецоперации были задержаны двое человек, у которых были конфискованы 10 пистолетов и запас патронов к ним.

В настоящее время ведется следствие.

Отмечается, что партия оружия предназначалась для отправки одной из палестинских группировок, действующих на территории Западного берега реки Иордан.