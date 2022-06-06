Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM В рамках проекта «Без срока давности» в рассекреченных архивах была найдена информация о том, что траншея с останками расстрелянных мирных жителей и военнопленных находится в 180 метрах по центральной дорожке от «Сильвийских» ворот, в парке Сильвия, в городе Гатчине Ленинградской области.

Концентрационный лагерь Дулаг-154 ИА REGNUM

Парк находится на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина», что осложняло проведение там поисковых работ. Неравнодушные жители попросили Ольгу Занко подключиться к решению этого вопроса.

Парламентарий, в свою очередь, обратилась к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой помочь в проведении поисковых работ в парке «Сильвия». Губернатор инициативу поддержал. Помощь также оказал комитет по молодёжной политике Ленобласти.

Поисковики уже нашли останки как военнопленных, так и мирных жителей, а также несколько медальонов, по которым надеются отыскать родственников Героев.

«Тем, кто считает, что при немцах было б лучше жить, советую приехать сюда, на раскопки. Нам, взрослым мужчинам, жутко становится от того, как издевались немцы над мирными жителями и военнопленными. Многие были расстреляны, а добивали их ударами приклада в висок. А потом — контрольный выстрел в голову. Удалось найти Орден Красного Знамени, который принадлежал подполковнику Лепешко Владимиру Филлиповичу, 1898 года рождения, командующему 1236 стрелкового полка. Нашли также медальон Кузьменко Ивана Фёдоровича, 1915 года рождения. Родственники со стороны жены найдены в Санкт-Петербурге. С ними уже связались», — рассказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев .

«Поисковики находят не только расстрелянных военнопленных, но женщин и детей. Сохранились их личные вещи — колготки, расчески, зеркальце. Нацисты убивали и мирных жителей. На останках одного из найденных был ремень очень маленького диаметра, это значит, что-либо убитый был замучен голодом, либо это был подросток. Итоги работы поисковиков станут доказательной базой на суде по обвинению в геноциде мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. Суд должен состояться в Ленобласти этой осенью. Этот вопрос Ольга Занко уже обсудила на встрече с руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти Сергеем Сазиным.

«Ранее такие суды прошли в Новгородской, Псковской, Орловской и Ростовской областях. В июне начнётся судебный процесс в Республике Крым. Геноцид нельзя забывать, это самое страшное, что было в истории не только нашей страны, но и всего мира. Эти преступления не имеют срока давности», — резюмировала Ольга Занко.

Она также предложила подключить к этому процессу волонтерские организации региона. Они также помогут собрать доказательства чудовищных преступлений нацистов в Ленобласти, пообщаются с ветеранами, несовершеннолетними узниками концлагерей, старожилами. Добровольцы запишут воспоминания очевидцев и помогут в волонтёрском сопровождении суда.

Напомним, по неполным данным в Ленинграде и Ленинградской области во время войны нацистами было уничтожено более 1 400 000 мирных жителей. На территории области действовало несколько десятков нацистских лагерей. Среди них крупнейший — «Дулаг-154» — находился в Гатчине. Зимой 1942 года в результате истощения пленников и антисанитарных условий в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Смертность от этой болезни составляла 140-170 человек в день. Для того чтобы остановить эпидемию, немецкое командование стало уничтожать больных — начались массовые расстрелы. Одновременно ряд бараков с больными нацисты хладнокровно предали огню.

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