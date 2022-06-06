Санкт-Петербург, 6 июня 2022, 13:46 — REGNUM В рамках проекта «Без срока давности» в рассекреченных архивах была найдена информация о том, что траншея с останками расстрелянных мирных жителей и военнопленных находится в 180 метрах по центральной дорожке от «Сильвийских» ворот, в парке Сильвия, в городе Гатчине Ленинградской области.
Парк находится на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина», что осложняло проведение там поисковых работ. Неравнодушные жители попросили Ольгу Занко подключиться к решению этого вопроса.
Парламентарий, в свою очередь, обратилась к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой помочь в проведении поисковых работ в парке «Сильвия». Губернатор инициативу поддержал. Помощь также оказал комитет по молодёжной политике Ленобласти.
Поисковики уже нашли останки как военнопленных, так и мирных жителей, а также несколько медальонов, по которым надеются отыскать родственников Героев.
«Поисковики находят не только расстрелянных военнопленных, но женщин и детей. Сохранились их личные вещи — колготки, расчески, зеркальце. Нацисты убивали и мирных жителей. На останках одного из найденных был ремень очень маленького диаметра, это значит, что-либо убитый был замучен голодом, либо это был подросток. Итоги работы поисковиков станут доказательной базой на суде по обвинению в геноциде мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. Суд должен состояться в Ленобласти этой осенью. Этот вопрос Ольга Занко уже обсудила на встрече с руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти Сергеем Сазиным.
Она также предложила подключить к этому процессу волонтерские организации региона. Они также помогут собрать доказательства чудовищных преступлений нацистов в Ленобласти, пообщаются с ветеранами, несовершеннолетними узниками концлагерей, старожилами. Добровольцы запишут воспоминания очевидцев и помогут в волонтёрском сопровождении суда.
Напомним, по неполным данным в Ленинграде и Ленинградской области во время войны нацистами было уничтожено более 1 400 000 мирных жителей. На территории области действовало несколько десятков нацистских лагерей. Среди них крупнейший — «Дулаг-154» — находился в Гатчине. Зимой 1942 года в результате истощения пленников и антисанитарных условий в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Смертность от этой болезни составляла 140-170 человек в день. Для того чтобы остановить эпидемию, немецкое командование стало уничтожать больных — начались массовые расстрелы. Одновременно ряд бараков с больными нацисты хладнокровно предали огню.
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