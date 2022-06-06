Саранск, 6 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 764 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

Всего в регионе подтвердили 68 298 случаев заражения коронавирусом, из них 23 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1388 человека, с 28 мая летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы восемь пациентов, накануне в больницы попали 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались десять жителей республики.