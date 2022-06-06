Гардез, Афганистан, 6 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика женщина убила своего пятилетнего ребёнка. Как сообщает информационное агентство «Шафакна», инцидент произошёл в кишлаке Калаки уезда Гомаль.

Смерть

Местный источник на условиях анонимности сообщил, что женщина избила своего ребёнка до смерти. Причиной случившегося собеседник назвал экономические трудности и заявил, что у женщины не было еды для детей.

По словам источника, муж женщины стар и не может работать. Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прокомментировали инцидент.

Стоит отметить, что в последнее время участились случаи самоубийств и домашнего насилия в Афганистане, причиной чего считаются бедность и экономический кризис.