Пермь, , 13:44 — REGNUM Пермская компания «Роботех» расширяет производство своей линейки импортозамещающего оборудования для автоматизации производств. Об этом 6 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Промышленные роботы на автопроизводстве KUKA Systems GmbH

Компания осуществляет полный цикл работ в области роботизации и ею создана собственная линейка промышленных роботов, а также было реализовано свыше 30 комплексных проектов по роботизации производственных процессов.

При этом новые 4-х и 6-ти осевые промышленные роботы предприятия имеют интуитивно понятную систему управления и потому не требуют высокой квалификации специалистов. Также они уже прошли испытания и могут заменить зарубежные аналоги при выполнении задач с объектами разного веса и размера в легкой и пищевой промышленности, машиностроении, литейных и лакокрасочных цехах.

Кроме того, в 2021 году компания начала производство другого автоматизированного промышленного оборудования, включая сварочный позиционер для сварки кузовов самосвалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее производство российского алмазного порошка, являющегося уникальным высокопрочным материалом для создания бурильного долота, запустило башкирское предприятие «Буринтех».