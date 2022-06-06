Родионово-Несветайский район, Ростовская область, 6 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ростовской области более 150 юных казаков приняли участие в традиционном межрегиональном турнире «Пластун-2022». Спортсмены состязались в навыках владения казачьей шашкой и кинжальном бою. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Состязания прошли в слободе Кутейниково. Старт празднику дали художественные коллективы Родионово-Несветайского района, исполнившие казачью песню. Затем ребята продемонстрировали навыки фланкировки и умение обращаться с холодным оружием.

Победителями турнира стали ребята из Ростова-на-Дону («Атаманский пластун»), Мясниковского района («Кречет») и Краснодарского края (Ратник»).

Соревнования проводятся ежегодно с 2017 года при поддержке казачьего общества «Родионово-Несветайский юрт» и ГКУ Ростовской области «Казаки Дона».