Йошкар-Ола, 6 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 6 июня лечение получают 47 пациентов, из них у пяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Vk.com/a.brechalov Ковид-бригада скорой помощи

У всех 47 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 40 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из семи пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 16 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы три человека, выписаны двое пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июня выздоровели с начала пандемии 43 482 жителя республики, за последние сутки были выписаны четыре человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 639 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.