Москва, , 13:42 — REGNUM Южнокорейские компании, действительно, могут принять активное участие в скупке активов уходящих из России компаний. Тут нужно учитывать ряд обстоятельств, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

«Во-первых, Запад не ответил жесткой реакцией на аналогичные попытки Индии, что можно рассматривать как сигнал к действию.

Во-вторых, в условиях нарастания напряжённости вокруг Тайваня и приближения промежуточных выборов Вашингтон совершенно не заинтересован в конфликте с Сеулом.

В-третьих, текущие условия препятствуют нынешним владельцам активов продать их по полной цене. Равным образом с имиджевой точки зрения негативные последствия будет иметь их продажа российским контрагентам.

В-четвёртых, следует учитывать значимость сохранения экономических связей с Россией для ряда отраслей корейской экономики. Например, Южная Корея активно ввозит российские минеральные удобрения и является одним из главных рынков сбыта морепродуктов из РФ.

Наконец, в-пятых, Сеул заинтересован в сохранении хороших отношений с Пекином и Москвой ради возможности оказывать воздействие на Пхеньян.

На этом фоне расширение присутствия корейских компаний стало бы значимой демонстрацией отсутствия у Сеула намерения вступать в жесткую конфронтацию с Москвой и сохранить наработанные экономические связи», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компании из Южной Кореи не собираются уходить с российского рынка, заявил почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик.

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