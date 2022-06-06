Мурманск, 6 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В мае через Мурманский морской торговый порт прошло 1 644 130 тонн груза, что превысило запланированный показатель более, чем на 10%, сообщает пресс-служба порта.

polartrans.ru Порт Мурманск

«Мурманскому морскому торговому порту несмотря ни на что удается держать высокую планку. Это результат сплоченности и профессионализма всего коллектива предприятия», — отметил исполнительный директор предприятия Алексей Рыкованов.

Напомним, в 1 квартале 2022 года грузооборот морского порта сократился на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, грузооборот большого морского порта Санкт-Петербурга упал на 49%.