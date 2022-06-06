Сасово, Рязанская область, 6 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся с самосвалом Scania 6 июня вблизи города Сасово Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.

40.мвд.рф ДТП

По предварительным данным, около 04:30 легковой автомобиль под управлением 20-летнего жителя Республики Мордовия не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком. Водитель ВАЗ погиб на месте ДТП.

Двое пассажиров легкового автомобиля в возрасте 22 и 23 лет получили травмы, им оказана медицинская помощь.