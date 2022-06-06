Ярославская область лидирует в достижении целей национальных проектов
Ярославль, 6 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Ярославская область находится на первом месте по уровню достижения целей национальных проектов среди субъектов Российской Федерации. Об этом врио губернатора Михаил Евраев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона 6 июня.
Мониторинг по результатам первого квартала 2022 года представил аппарат Правительства РФ. У Ярославской области общий процент достижения — 88,2%. Такая оценка работы регионов проведена впервые и будет проводиться ежеквартально.
100-процентный уровень достижения целей у Ярославской области зафиксирован по таким национальным проектам, как «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Более 95% — по национальным проектам «Образование», «Производительность труда» и «Демография».
В числе критериев оценки — соответствие фактических значений выполнения результатов, показателей проектов и контрольных точек плановым значениям, а также полнота и достоверность информации, указанной в отчетах о ходе реализации проектов.