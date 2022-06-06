Йошкар-Ола, , 13:40 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 6 июня выздоровели с начала пандемии 43 482 жителя республики, за последние сутки были выписаны четыре человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Работа «красной зоны» Zdrav.tmbreg.ru

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 639 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона не госпитализировали ни одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Марий Эл на фоне улучшения эпидемической обстановки отменили обязательный масочный режим. При этом жителям республики все равно рекомендуется носить защитные маски в общественном транспорте, в медицинских организациях, аптеках, магазинах и местах массового скопления людей.