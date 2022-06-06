Новосибирск, 6 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 6 июня, в метрополитене проходила акция «Читаем Пушкина в метро». Каждый пассажир, который прочитал не менее двух строф из произведений Александра Пушкина наизусть, смог проехать бесплатно. Об этом ИА REGNUM рассказали в городской подземке.

nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

Акция проходила с 10:00 до 15:00 на семи станциях Новосибирского метрополитена.

Пассажиры, прочитавшие стихи Пушкина, к бесплатному проезду получали в подарок ещё и открытки.