За знание стихов Пушкина в метро Новосибирска можно было проехать бесплатно
Новосибирск, 6 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 6 июня, в метрополитене проходила акция «Читаем Пушкина в метро». Каждый пассажир, который прочитал не менее двух строф из произведений Александра Пушкина наизусть, смог проехать бесплатно. Об этом ИА REGNUM рассказали в городской подземке.
nsk-metro.ru
Новосибирский метрополитен
Акция проходила с 10:00 до 15:00 на семи станциях Новосибирского метрополитена.
Пассажиры, прочитавшие стихи Пушкина, к бесплатному проезду получали в подарок ещё и открытки.