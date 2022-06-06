Самара, 6 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Житель Самары был смертельно травмирован электропоездом в Самарской области. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Cyber Trans Скоростной поезд «Ласточка»

По предварительной информации, днем 5 июня на ст. Царевщина скоростной электропоезд «Ласточка» на пешеходном настиле (служебный переход) смертельно травмировал мужчину 1976 года рождения.

«Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки они примут процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.