Ульяновск, , 13:36 — REGNUM В Ульяновской области ежедневно вылечиваются от ковида десятки пациентов, при этом новых летальных исходов нет. Эти сведения приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По информации на 6 июня, в Ульяновской области переболели ковидом 197 802 человека. Доля выздоровевших составляет 97,37%.

Что касается суточных данных, то 3 и 4 июня от COVID-19 вылечились 38 и 54 пациента, 5 июня выписаны в связи с выздоровлением 49 человек.

Новых жертв пандемии в Ульяновской области нет: всего в регионе умер 4701 ковид-пациент.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 114 773 лабораторных теста на коронавирус, по итогам которых официально подтверждено 203 148 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет на 3 июня 29,4%, в то время как в целом по России — 31,1%.

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