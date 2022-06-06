Ульяновск, 6 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области ежедневно вылечиваются от ковида десятки пациентов, при этом новых летальных исходов нет. Эти сведения приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

По информации на 6 июня, в Ульяновской области переболели ковидом 197 802 человека. Доля выздоровевших составляет 97,37%.

Что касается суточных данных, то 3 и 4 июня от COVID-19 вылечились 38 и 54 пациента, 5 июня выписаны в связи с выздоровлением 49 человек.

Новых жертв пандемии в Ульяновской области нет: всего в регионе умер 4701 ковид-пациент.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 114 773 лабораторных теста на коронавирус, по итогам которых официально подтверждено 203 148 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет на 3 июня 29,4%, в то время как в целом по России — 31,1%.