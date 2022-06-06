Москва, 6 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Москве завершились мероприятия суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Своими впечатлениями о том, как прошел четвертый сезон, поделились члены Наблюдательного совета конкурса.

АНО «Россия — страна возможностей» Лидеры России

По результатам заседания Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» было принято решение, что из 300 суперфиналистов конкурса 106 участников становятся победителями.

Художественный руководитель Московского театра мюзикла, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил особое значение конкурса в текущих условиях, подчеркнул важность выделения треков и пояснил целесообразность такого решения: «Лидеры России» — конкурс не столько про карьеру, сколько про реализацию личности. Четвертый сезон происходил в непростое время, но это прибавило еще большего азарта. В этом году был добавлен трек «Международный», в нем участвовали конкурсанты из самых разных стран мира. Именно их участие доказывает, что Россию отменить невозможно. Что касается разделения конкурса на треки, еще два года назад Леонид Рошаль сказал, что важно выделить трек «Здравоохранение». Сейчас таких треков много. Если вы обратите внимание на победителей, то увидите, что в отдельных отраслях — науке, культуре, IT — побеждают скорее профессионалы, чем универсальные управленцы. Поэтому выделение профильных направлений существенно».

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью, Чемпионка мира, олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала о том, как наблюдала за очными испытаниями на финалах треков в течение сезона: «Я приезжала на очные мероприятия треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» для представителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Мне было очень интересно вживую посмотреть на то, как конкурсанты справляются с испытаниями. В суперфинале же участники снова тестировали новые подходы управления, фактически формировали локальный кабинет министров. Помогали им в этом победители и финалисты прошлых сезонов. Это здорово объединяет лидерское сообщество. Кстати, количество девушек в конкурсе с каждым годом растет, мы рады, что среди победителей суперфинала представительницы прекрасного пола составили 21%. Это больше, чем в прошлых сезонах, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится в будущем».

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, как победители конкурса могут пригодиться в сфере культуры: «Этот конкурс дает очень серьезную мотивацию тем людям, которые хотят двигаться вперед. Речь не только о карьерных возможностях, но и о личных проектах. Мы встречались с победителями трека «Культура» в Третьяковской галерее, и считаю, что нам нужно развивать механизм привлечения победителей «Лидеров России» на те управленческие места, которые сегодня пустуют. В сфере культуры абсолютно необходим грамотный, серьезный менеджмент, тем более что культура давно существует не только на государственные субсидии, но и умеет зарабатывать сама и получает серьезную поддержку отечественного бизнеса. Управление учреждениями культуры в чем-то схоже с управлением бизнес-процессами. Нам нужны свежие силы, умы, энергия, чтобы двигаться дальше, потому что стоять на месте культура не может».

«На мой взгляд, сезоны раз от раза становятся все интереснее — и по составу участников, и по организации, и по программе. В этом году среди прочих добавился трек «Международный». Конкурс «Лидеры России» стал национальным брендом, он привлекает внимание людей в самых разных уголках нашей страны. Как член Наблюдательного совета, который обязан следить за прозрачностью процессов, могу заверить, что в этом конкурсе побеждают сильнейшие и достойнейшие», — подчеркнул первый заместитель генерального директора Информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

Заместитель министра здравоохранения РФ, наставник трека «Здравоохранение» Олег Салагай сообщил о составе участников профильного трека в этом сезоне конкурса: «Трек «Здравоохранение» для нас профильный, его курировал лично министр здравоохранения Российской Федерации, профессор Михаил Мурашко. Также трек не состоялся бы без активной поддержки Национальной медицинской палаты и лично Леонида Михайловича Рошаля, который входит в Наблюдательный совет конкурса. Трек пользуется большой популярностью: порядка 5 тысяч заявок от организаторов здравоохранения поступили на конкурс в этом сезоне. Это люди, которые уже имеют опыт управления на различных уровнях — начиная от руководителей структурных подразделений и заканчивая управленцами в региональных и федеральных органах власти. Это энергичные молодые люди, которые предлагают конкретные идеи и проекты для того, чтобы сделать жизнь лучше. Мы со своей стороны содействуем реализации этих замечательных инициатив».

Вице-президент Федерации Спортивной гимнастики России, четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов отметил, что конкурс помогает участникам развиваться не только профессионально, но и личностно: «Мы завершили четвертый сезон. Мне нравится в ребятах их желание двигаться вперёд, чтобы реализовать свою мечту, получать от этого удовольствие. Конкурс показывает, что помимо профессиональных знаний необходимо духовно развиваться, быть самим собой. Человеческое взаимоотношение — это самое главное во всех отраслях нашей жизни. Очень важно общаться с людьми, которые хотят изменить мир к лучшему. Ты набираешься их опыта и учишься у них. Я доволен итогами конкурса. Особенно здорово, что в этом сезоне в конкурсе участвовали студенты, еще не имеющие управленческого опыта, это наше будущее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победителями суперфинала четвертого сезона «Лидеры России» объявлены 106 управленцев из 32 регионов России и 3 иностранных государств. Они получили возможность пройти программу наставничества конкурса и поработать с выдающимися управленцами страны — Председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, Председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями Руководителя Администрации Президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.

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