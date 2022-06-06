* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:36 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разграбили урожай населения афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Яблоневый сад Admkrai.krasnodar.ru

Источники прислали фотографии, свидетельствующие о том, что в кишлаке Пиавашт уезда Руха силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали и увезли урожай плодовых садов. Они добавили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также устроили опорные пункты в домах некоторых местных жителей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали эти обвинения.

Стоит отметить, что в последние дни была произведена беспрецедентная по масштабам переброска тысяч боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшер для противостояния Фронту сопротивления. Источники сообщили «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно направили в провинцию отряды племени гуджар и контингент, связанный с маулави Фасихуддином, начальником штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).