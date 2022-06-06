6 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 23:37 — REGNUM Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова расположен в центре Москвы. Большая территория с огромным разнообразием растений. Сад красив в любое время года. В этом году из-за холодного мая многие растения зацвели позже обычного. А теплые дни начала лета позволили раскрыть бутоны растений, цветущих в июне.

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сейчас здесь можно любоваться цветением магнолии, кустов сирени и рододендрума. Удивляющие многообразие формы и расцветок тюльпаны цветут на лужайке и вдоль дорожек в тени. Большие кусты древовидных пионов расположились рядом с открытыми лужайками с разнотравьем и низкорослыми цветами.

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коллекционные виды кустов сирени увешаны благоухающими шапками цветов. Рядом можно увидеть плодовые деревья, усыпанные цветами вдоль всех веточек и по стволу.

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости и жители столицы приходят в сад отдохнуть и полюбоваться многоцветием растений особенно в теплое время года. В саду есть площадки для детских игр и мастер-классов. Солнечные места уютно сочетаются с теневыми дорожками и местами отдыха. Уникальное место с живой природой расположено в центре столицы у метро Проспект Мира.

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM