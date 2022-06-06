Уфа, , 13:34 — REGNUM Производство российского алмазного порошка, являющегося уникальным высокопрочным материалом для создания бурильного долота, запустило башкирское предприятие «Буринтех». Об этом 6 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Новая разработка успешно конкурирует с зарубежными аналогами и позволяет увеличить скорость бурения, а также снизить затраты на строительство скважин.

Также предприятие впервые в России разработало и внедрило в массовое использование долота режуще-скалывающего действия, до этого использовались иностранные аналоги.

Кроме того, дочернее предприятие компании реализовало наукоемкий инновационный импортозамещающий проект по производству поликристаллических алмазных композитов — резцов PDC, необходимых для изготовления износостойкого высокоэффективного бурового инструмента для разрушения породы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что челябинская компания по производству мебели «Майя» модернизирует и расширит свои производственные мощности.