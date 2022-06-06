Нижний Новгород, 6 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 169 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 056 человек на утро 6 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 20 жителей области, накануне в больницы попал 31 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 421 812 случаев заражения коронавирусом, из них 49 — за минувшие сутки. 11 534 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в области, накануне от COVID-19 скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 172 жителя региона.