Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону за три дня, с 30 мая по 1 июня, на свет появились десять двоен. Об этом сообщается в телеграм-канале областного перинатального центра.

Младенец StockSnap

«Их 10. Мы родили 10 двоен. Всех вместе! Это рекорд для региона, да и для России в целом», — отмечают медики.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2021 году родилось около 35 тыс. младенцев, из них 350 двоен и три тройни.

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