Ростов-на-Дону, 6 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону за три дня, с 30 мая по 1 июня, на свет появились десять двоен. Об этом сообщается в телеграм-канале областного перинатального центра.

StockSnap Младенец

«Их 10. Мы родили 10 двоен. Всех вместе! Это рекорд для региона, да и для России в целом», — отмечают медики.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2021 году родилось около 35 тыс. младенцев, из них 350 двоен и три тройни.