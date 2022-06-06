Рига, 6 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В 2022 году в Латвии будут реорганизованы или ликвидированы более 50 учебных заведений, сообщается на сайте Министерства образования и науки (МОН).

Александра Майер ИА REGNUM В школе

Однако, говорится в сообщении, количество школ, подлежащих реорганизации и ликвидации, вряд ли окончательное и может увеличиться еще примерно на десять. Процесс реорганизации предполагает изменение уровня школы или объединение с другим учебным заведением.

В нынешнем году список закрываемых школ является одним из крупнейших за последние пять лет. В 2021 году ликвидировано и реорганизовано в различных формах 38 образовательных учреждений, в 2020 году — 36. Нынешний учебный год является последним для 25 школ, однако часть из них войдут в состав других учебных заведений.

Сокращение учебных заведений в Латвии объясняется упорядочиванием школьной сети.