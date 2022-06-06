* Дудя — запрещённая в России организация

Москва, , 13:45 — REGNUM Известный режиссёр Никита Михалков назвал сумму, которую получил Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) от зарубежных компаний. Об этом сообщил портал «Актуальные новости» 6 июня.

Никита Михалков Mil.ru

По словам кинематографиста, с 2018 по 2021 годы на счёт журналиста поступило порядка 50 млн рублей от израильской компании Yoola, основанной в 2011 году выходцами из бывшего СССР. Помимо этого, Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) также получил более 30 млн рублей от нескольких фирм, соучредителем которых является Yoola.

Ранее Никита Михалков выступил с предложением о создании евразийского «Оскара». Идею режиссёра подвергли критике различные пользователи Сети.

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