* Дудя — запрещённая в России организация

Москва, 6 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Известный режиссёр Никита Михалков назвал сумму, которую получил Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) от зарубежных компаний. Об этом сообщил портал «Актуальные новости» 6 июня.

Mil.ru Никита Михалков

По словам кинематографиста, с 2018 по 2021 годы на счёт журналиста поступило порядка 50 млн рублей от израильской компании Yoola, основанной в 2011 году выходцами из бывшего СССР. Помимо этого, Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) также получил более 30 млн рублей от нескольких фирм, соучредителем которых является Yoola.

Ранее Никита Михалков выступил с предложением о создании евразийского «Оскара». Идею режиссёра подвергли критике различные пользователи Сети.