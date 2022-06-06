Брянка, , 13:49 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали 6 июня глава администрации города Брянка (ЛНР) Николай Моргунов и губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Подписание соглашения о сотрудничестве Пресс-служба правительства Брянской области

Александр Богомаз находится с рабочей поездкой в подшефном городе. Согласно соглашению, между сторонами будет развиваться сотрудничество в области науки и технологии, транспорта, инфраструктуры, информационных технологий. Брянские власти также окажут содействие в развитии социальной защиты населения, здравоохранения, образования, спорта, туризма, охраны окружающей среды, семейной и молодёжной политики горда Брянка.

Как сообщало ИА REGNUM, Брянская область взяла шефство над луганским городом 18 мая. Делегация ЛНР уже приезжала в Брянск для обмена опытом в сфере АПК.

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