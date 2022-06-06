Москва, , 13:28 — REGNUM Препятствия для рейса в Сербию можно рассматривать как симптом для Запада. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Видимо, дела на Западе совсем плохи, и крики, которые в последнее время раздаются о необходимости для Сербии сделать окончательный выбор, о том, что как бывший премьер-министр Швеции и министр иностранных дел делал громкие заявления, что худшее, что может Сербия сделать, чтобы продвигать свою европерспективу — это принять министра иностранных дел России в Белграде», — заявил Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не смог попасть в Сербию после того, как своё воздушное пространство для него закрыли Черногория, Северная Македония и Болгария. При этом в Сербии ранее допускали, что на визит российского министра могут повлиять проблемы с перелётом.