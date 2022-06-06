Казань, , 13:27 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику Александра Пушкина у здания Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля. Мероприятие приурочено ко Дню русского языка и 223-й годовщине со дня рождения классика русской литературы. В торжественной церемонии также принял участие председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Обложка словаря русского языка

В своём обращении по случаю праздника Минниханов отметил:

«Русский язык был и остаётся одним из важнейших мировых языков, служащим средством межнационального общения не только в Российской Федерации, но и на большей части постсоветского пространства. В Татарстане, где на протяжении многих веков осуществлялось мирное, уважительные взаимодействие разных народов и религий, развитию русского языка, наравне с татарским и другими национальными языками, традиционно придаётся приоритетное значение».

Глава региона подчеркнул, что сегодня русский язык и вся российская культура нуждается в защите «в связи с известными международными событиями».

«В настоящее время, в связи с известными международными событиями, русский язык, как и вся наша многонациональная российская культура, нуждается в защите и активном продвижении на всех уровнях. В этой связи уместно вспомнить поучительные строчки известного советского поэта Ярослава Смелякова: «Владыки и те исчезали мгновенно и наверняка, когда невзначай посягали на русскую суть языка». Уверен, что история со временем расставит всё на свои места, и великая русская культура неизбежно займёт подобающее ей место на европейском пространстве и во всём мире», — отметил Рустам Минниханов.

Пресс-служба главы региона также сообщает, что 6 июня во всех городах и районах республики проходят тематические мероприятия: конкурсы, викторины, лектории, онлайн выставки, театрализованные представления, литературные салоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема полного восстановления русского самосознания напрямую связана с проблемой сохранения живого русского языка, считает Михаил Демурин.

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