Тюмень, 6 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано девять выздоровевших и отсутствие госпитализированных с COVID-19. Об этом 6 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 6 июня коронавирус выявили у трёх тюменцев. Это на 14 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 июня коронавирус выявили у 191 788 человек, выздоровело 187 226 пациентов, скончались 4329 (ни одного человека за сутки).