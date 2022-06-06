Воронеж, 6 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» готов к участию в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 6 июня заявил генеральный директор клуба Роман Асхабадзе.

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«Мы точно готовы к РПЛ. Также как и город, и вся область. Сама лига тоже изменилась, уровень упал — из-за ситуации в экономике и вообще в мире», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

Он добавил, что «Факел» стремился в премьер-лигу и заслужил играть там.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 ФНЛ «Факел» занял второе место в турнирной таблице и оформил выход в РПЛ.

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