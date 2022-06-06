Лагань, Калмыкия, , 13:26 — REGNUM В Калмыкии прокуратура начала проверку после аварийной ситуации на водоводе, которая оставила без водоснабжения жителей Лагани. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 6 июня.

Прокуратура Ysia.ru

Установлено, что с апреля 2022 года в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проводятся работы по реконструкции водопроводных сетей в Лагани, в рамках которых проводятся плановые отключения водоснабжения.

«Ввиду проведения плановых масштабных работ отключение водоснабжения для проведения локальных аварийных ремонтных работ по улице Астраханской стало возможно после отключения водоснабжения города. Водоснабжение восстановлено в 12 часов [5 июня]», — уточнили в прокуратуре.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка работе муниципальных властей и местного водоканала. При наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

ИА REGNUM сообщало, что временно без воды оставались 12 684 человека, в том числе 3 171 ребёнок. В зону отключения попали 64 многоквартирных дома, 18 социальных объектов, включая четыре круглосуточных учреждения.

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