Рига, 6 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. На государственном уровне в Латвии невозможно оперативно оценить ситуацию с социальным статусом того или иного жителя страны или семей. Однако надежды на получение объективной информации от местных властей тоже не состоятельны. Об этом сообщило латвийское издание lsm. lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Советник Латвийского союза самоуправлений Санита Шкилтер сообщила изданию, что самоуправления видят информацию только о тех, кто обращается в социальные службы и просит о помощи. Более широкой объективной картины у местных властей нет, признала она. Это тормозит принятие целевых социальных пособий.

В следующем отопительном сезоне, который прогнозируется еще тяжелее предыдущего, прежняя поддержка, например, льготы для всех без исключения семей с детьми или одинаковые скидки для всех потребителей электроэнергии, применяться больше не будет.

Вместо этого средства, выделенные на поддержку, пойдут целевым образом тем, кто действительно не может без них обойтись, отмечает издание, ссылаясь на распоряжение правительства и заявления главы государства.

Однако, по данным lsm. lv, государство не видит тех, кому действительно нужна помощь, потому что такая система вообще не разработана.

Теперь ее нужно разработать менее чем за три месяца.