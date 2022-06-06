Ульяновск, 6 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается количество госпитализаций и число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 6 июня, всего в Ульяновской области официально выявлено 203 148 случаев заражения коронавирусом.

Суточное количество заболевающих в регионе продолжает снижаться: 3 и 4 июня лабораторно подтверждено соответственно 34 и 33 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, 5 июня выявлено 32 носителя SARS-CoV-2.

Количество госпитализаций в Ульяновской области снижается. С начала июня ежедневно направляют на лечение в ковидные стационары не более 30 пациентов с коронавирусом, в том числе 4 и 5 июня госпитализировали соответственно 7 и 6 человек.

Отметим, что ранее в Ульяновской области новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Холстовка Павловского района. В 2023 году начнётся ремонт в детской поликлинике Павловской районной больницы, а затем продолжится во взрослой поликлинике

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 2 114 773 лабораторных теста на коронавирус, в том числе за последнюю неделю сделано 14 163 теста.