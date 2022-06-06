Шри-Джаяварденепура-Котте, 6 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Самолёт «Аэрофлота» сможет покинуть республику Шри-Ланка, так как действие судебного решения, запрещавшего это, приостановлено. Об этом сообщает 6 июня новостной портал News First.

Igor Dvurekov Самолёт Airbus A320

Отмечается, что Высокий коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа о запрете после рассмотрения ходатайства, поданного генеральным прокурором.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Аэрофлота» Airbus A330 должен был вылететь из Коломбо в Москву 2 июня. Но из-за жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading, суд Шри-Ланки запретил вылет.

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