Москва, , 13:26 — REGNUM В Кремле разделяются оптимистичную оценку хода спецоперации России на Украине. Об этом 6 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал высказывание первого зампреда Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, в котором он отметил снижение потерь у ВС РФ, а также сил ДНР и ЛНР. Депутат обратил внимание и на растущую мощь союзных сил.

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем. Это прерогатива министерства обороны», — сказал Песков журналистам.