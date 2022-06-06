Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации
Москва, 6 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Кремле разделяются оптимистичную оценку хода спецоперации России на Украине. Об этом 6 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал высказывание первого зампреда Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, в котором он отметил снижение потерь у ВС РФ, а также сил ДНР и ЛНР. Депутат обратил внимание и на растущую мощь союзных сил.
«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем. Это прерогатива министерства обороны», — сказал Песков журналистам.