Москва, 6 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Кремле разделяются оптимистичную оценку хода спецоперации России на Украине. Об этом 6 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал высказывание первого зампреда Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, в котором он отметил снижение потерь у ВС РФ, а также сил ДНР и ЛНР. Депутат обратил внимание и на растущую мощь союзных сил.

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем. Это прерогатива министерства обороны», — сказал Песков журналистам.