Москва, 6 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Россия не представляет какой-либо угрозы для Швеции и Финляндии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Хочу напомнить слова президента Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас», — сказал Песков.

Он напомнил о том, что Путин неоднократно заявлял об отсутствии подобной угрозы.