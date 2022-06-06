Астана, 6 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Казахстане с 14 июня начнёт действовать запрет на вывоз отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом сообщает пресс-службу министерства финансов республики

Пластиковые отходы

«С 14 июня 2022 года вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан ПЭТ-отходов. Ограничение будет действовать шесть месяцев», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, данная мера нужна для того, чтобы у казахстанских производителей было достаточно пластиковых отходов в качестве сырья. Планируется увеличить производство продукции из ПЭТ.

Стоит отметить, что чаще всего из полиэтилентерефталата производят пластиковую посуду, особенно — бутылки. Также материал используется в производстве различных приборов.