Красногорск, 6 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 6 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 102 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 120 случаев меньше аналогичного показателя 5 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 222 человек, а днём ранее — у 246 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 349 новых случаев заражения коронавирусом.