Челябинск, 6 июня 2022, 13:21 — REGNUM Челябинская компания по производству мебели «Майя» модернизирует и расширит свои производственные мощности. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).
Отмечается, что компания получила для этого лизинговое финансирование на сумму 12,1 млн рублей.
Также указывается, что после обновления линейки оборудования количество выпускаемой продукции должно вырасти на 15%, а сроки выпуска изделий и трудозатраты — снизятся на 10%. При этом на предприятии рассчитывают, что в результате модернизации увеличение ежегодной выручки составит 10%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее косметику на основе аквакультуры Чёрного моря разработали учёные Института биологии южных морей имени А. Ковалевского (ИнБЮМ) Российской академии наук из Севастополя.