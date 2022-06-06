Челябинск, , 13:21 — REGNUM Челябинская компания по производству мебели «Майя» модернизирует и расширит свои производственные мощности. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

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Отмечается, что компания получила для этого лизинговое финансирование на сумму 12,1 млн рублей.

Также указывается, что после обновления линейки оборудования количество выпускаемой продукции должно вырасти на 15%, а сроки выпуска изделий и трудозатраты — снизятся на 10%. При этом на предприятии рассчитывают, что в результате модернизации увеличение ежегодной выручки составит 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее косметику на основе аквакультуры Чёрного моря разработали учёные Института биологии южных морей имени А. Ковалевского (ИнБЮМ) Российской академии наук из Севастополя.